Чи реальна загроза повторного нападу з боку Білорусі: що про це пишуть західні ЗМІ

Впливове німецьке інформаційне видання Welt проаналізувало, чи існує загроза повторного наступу на Україну з боку Білорусі.

Видання зібрало думки декількох експертів, на основі яких зробили припущення, чи може бути неминучим прямий вступ Лукашенка у війну.

Автори Welt пишуть, що маючи за спиною такого партнера, як Білорусь, російський диктататор Володимир Путін міг би почати новий наступ, але західні експерти сумніваються у цьому.

Як вважають експерти центру Інститут вивчення війни, підготовка мобілізованих росіян уже на межі тренувальних можливостей білорусів. На папері збройні сили Білорусі налічують понад 45 000 солдатів і приблизно 15 000 вважаються майже боєздатними.

Аналітики припускають, що для нової атаки Збройні сили Росії ще недостатньо сильні. Так, порівняно з 300 тисячами чоловіків і жінок, яких Росія мобілізувала і може ще мобілізувати в майбутньому, білоруські війська є б краплею. Суто російська атака з боку Білорусі також наразі виглядає малоймовірною. За даними, якими наводить німецьке видання, н аразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для атаки, яка б не закінчилася для Путіна відразу поразкою, РФ знадобиться багаторазова кількість військ.

"Наразі українці добре укріпили кордон з Білоруссю. Крім того, рельєф прикордонної території з її болотами та густими лісами сприяє обороні, а не нападу", - цитує таблоїд українського військового експерта Михайла Самуся.

Повторний наступ з боку Білорусі

У понеділок, 16 січня, почалися спільні авіанавчання Росії та Білорусі. Очікується, що навчання триватиме до 1 лютого. Перед навчаннями у Білорусі взялися терміново модернізувати казарми для російських льотчиків.

Станом на 16 січня Україна не фіксувала збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вказав, що також ще не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.

Польський аналітик Криштоф Войчал не виключає, що Росія може повторити атаку на Київ, що може потребувати використання напрямку із Білорусі.

Білорусь і Росія підняли авіацію задля навчання

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