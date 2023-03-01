Чи розпадеться Росія на маленькі держави після поразки в Україні: історик здивував відповіддю

Військовий експерт та історик Михайло Жирохов вважає малоймовірним, що Російська Федерація після поразки у війні проти України розпадеться на маленькі незалежні держави. Зокрема, через те, що Захід не маю такої мети, оскільки побоюється, що стримувати декілька держав з ядерною зброєю буде важче, ніж одну, масштабну.

Таку думку висловив історик висловив для 24 каналу.

На його думку, після розгрому в Україні Росію очікують певні обмеження. Зокрема, часткова демілітаризація.

"Окрім того, найімовірніше буде демілітаризовано 20 – 30 кілометрів від кордонів України для того, щоб не було повторення ситуації лютого 2022 рокуу", - припустив історик, наголосивши, що одним з головних запобіжників повторення повномасштабної війни буде вступ України до НАТО.

Він пояснив, що країна-агресорка не розпадеться також через те, що в різних регіонах Росії немає політичної сили, яка могла б взяти до рук владу. Жирохов припустив, якщо Ічкерія ще змогла б вийти зі складу Росії, то всі решта регіонів – малоймовірно.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 1 березня 2023 року загальні бойові втрати російської армії становлять вже близько 149 890 тис. особового складу. За минулу добу українські військові ліквідували 650 російських солдатів.

За оцінками американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), за рік втрати Росії у війні проти України досягли величезних масштабів. Вони перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, у яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року. Так, РФ в Україні втратила вбитими та пораненими від 200 до 250 тисяч осіб.

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