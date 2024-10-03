Чи розв'яже Путін ядерну війну: в The New York Times оцінили погрози очільника Кремля

Використання ядерної зброї Володимиром Путіним є "найнебезпечнішим варіантом, але не є найімовірнішим".

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман зауважив, "якщо Путін дійсно вірить, як він стверджує, що Україна може використовувати точні західні системи зброї лише за підтримки Заходу, то це вже сталося: західна високоточна зброя вже застосовувалася проти російських цілей на території України, в тому числі в Криму . Якщо проблема полягає в ураженні цілей всередині Росії, то Україна вже деякий час робить це за допомогою своїх саморобних систем — і з дедалі більшою ефективністю ".

"Це не означає відкинути погрози пана Путіна як чисте повітря та блеф, але визнати, що використання ядерної зброї, хоч і є, безперечно, найнебезпечнішим варіантом, не є найімовірнішим. Справа не в тому, що він проти ескалації. Він уже загострився - від повномасштабного вторгнення до наказу про анексію суверенної території, нападу на енергетичну інфраструктуру та бомбардування цивільних районів", - вважає експерт.

Профеор нагадав, що Путін намагався покарати Захід за допомогою енергетичної кризи, кампаній саботажу та підривної діяльності, а також розпалює нові конфлікти по всьому світу.

" Сценарій, який він згадує найчастіше, полягає в тому, що сили НАТО воюють разом з українськими силами. Ситуація, яка може швидко поставити російські сили на задній план. Це сценарій, за яким ми можемо уявити відчайдушного пана Путіна, який готується розпочати ширшу війну. Він потрапляє в класичний парадокс ядерної ери. Він не вважає себе ірраціональним, але щоб зробити свої погрози достовірними, він повинен покладатися на думку своїх супротивників, що він може бути трохи божевільним", - додав він.

Нагадаємо, ми цікавилися в екпертів, чи може Росія застосувати зброю масового знищення і де.

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