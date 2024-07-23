Чи схилятимуть Україну до перемовин: експертка розповіла про позицію Євросоюзу

Чим ближче до виборів у США, які відбудуться 5 листопада, тим більше на Заході розмов щодо необхідності початку переговорів між Україною та Росією. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, наступний мирний саміт має відбутися за участі Росії, але на основі міжнародного права й не на умовах Путіна.

Про це експертка з євроінтеграції і двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марії Голуб сказала в коментарі ТСН.ua.

Це дуже контрастує з заявами кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса. Вони не вірять у перемогу України у війні й закликають до перемовин із Росією. Ба більше, Дональд Трамп обіцяє, що, в разі перемоги на виборах 5 листопада, закінчить війну ще до своєї інавгурації 20 січня 2025 року.

Що про це думають і кажуть в ЄС

За словами експертки з євроінтеграції і двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марії Голуб, ЄС досить чітко окреслив своє бачення подальшої підтримки України в першій резолюції про "Необхідність постійної підтримки України з боку ЄС", яку ухвалив новообраний ЄП 17 липня. Це перша офіційна позиція одного з ключових органів ЄС. Там чітко зазначено, що військова підтримка України має тривати "доти, доки це буде потрібно", разом із закликом до зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії.

"Тобто, ЄС має перейти від декларацій до планової посиленої військової підтримки України. Те саме сказала й Урсула фон дер Ляєн у промові до ЄП під час її перепризначення на посаді президентки ЄК. ЄС на рівні лідерів і навіть суспільств, що для нас так само важливо, сприймає цю війну як європейську, — війну на європейській землі. Для них питання перемоги України ключове. Це не лише про цінності, а й про конкретні загрози, які вони вбачають в Росії. І вони прекрасно розуміють, що ці загрози будуть лише зростати, якщо Україна буде слабшати", — коментує ТСН.ua Марія Голуб.

Як зазначає експертка, наразі ЄС перезапускає свій ВПК, намагаючись спрогнозувати, яким чином посилювати європейську безпеку. Про це каже і новостворена окрема посада єврокомісара з питань оборони, а також створення в ЄП окремого комітету з питань безпеки й оборони, який очолила німецька лібералка, послідовна прихильниця посилення підтримки України Марі-Агнес Штрак-Циммерман, яка очолює оборонний комітет Бундестагу.

"Зрозуміло, що на позицію лідерів ЄС впливатиме перебіг і результати виборів в США. Проте, навіть якщо американські партнери матимуть своє бачення процесів, Євросоюз продовжить сприймати Україну як частину більш комплексного рішення щодо посилення європейської безпеки, яке вони мають спродукувати в довгостроковій перспективі. Єдине, що компромісу щодо єдиної позиції по Україні буде досягати складніше через збільшення кількості голосів євроскептиків, які будуть намагатися розхитувати ситуацію. Але те, що ця ключова для нас лінія підтримки збережеться, це вже можна побачити", — підсумувала Марія Голуб.

Проте, вже зараз європейські експерти наголошують, що, так чи інакше, ЄС буде орієнтуватися на позицію США, особливо на нову американську Адміністрацію після виборів. Разом із тим, все це балансуватимуть країни східного флангу НАТО, які є противниками будь-яких компромісів чи початку переговорів із Росією на невигідних для України умовах. Бо це одразу ж матиме вплив не лише на Україну щодо згортання військової і фінансової допомоги, а й на країни східного флангу Альянсу щодо зменшення там американської військової присутності.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де проведе зі своїм колегою з КНР Ван Ї розлогі переговори "щодо шляхів до справедливого миру". Кулеба наголосив на важливості уникнути конкуренції мирних планів.

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