Чи скасують США санкції проти РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі: Трамп зробив заяву

Президент США також зазначив, що до моніторингу чорноморського перемир’я між Україною та Росією будуть залучені треті країни.

Сполучені Штати розглядають можливість скасування частини протиросійських санкцій в обмін на перемир’я у Чорному морі.

Про це сказав американський президент Дональд Трамп 25 березня журналістам.

За його словами, на столі зараз перебувають п’ять або шість вимог Росії щодо перемир’я, і Америка працює над відповідними документами.

"Ми зараз усе обмірковуємо. Там десь 5-6 умов. Ми розглядаємо їх усі", — відповів Трамп журналістам на запитання про скасування санкцій з РФ.

Він також заявив, що до моніторингу чорноморського перемир’я між Україною та Росією будуть залучені треті країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни вже почали маніпулювати просто у день переговорів. Вони вимагають скасування санкцій в обмін на чорноморське перемир’я.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! Зеленський РОЗКРИВ деталі ПЕРЕМИР'Я з РФ, яке можливе ВЖЕ СЬОГОДНІ

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