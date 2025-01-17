Чи скоротять США допомогу Україні після інавгурації Трампа: Шольц дав відповідь

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції у Берліні заявив, що впевнений у продовженні допомоги Україні з боку Сполучених Штатів після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться вже у понеділок, 20 січня.

Про це пише The Guardian.

Шольц зауважив, що після виборів у США вже двічі розмовляв з новообраним президентом. За словами канцлера, між Німеччиною та США триває "інтенсивний" дипломатичний діалог.

"Тому ми можемо сподіватися, що хороша співпраця між Європою і США триватиме і в майбутньому, зокрема й щодо питання підтримки України. Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну в її захисті", – наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, Шольц заявив, що виступає проти збільшення постачання зброї Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету. Збільшення постачання зброї Україні не повинно впливати на інші витрати Німеччини, заявляє канцлер.

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