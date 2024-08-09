Чи слід очікувати захоплення Курської АЕС: думка оглядача

Оглядач акцентує, що це виставить наш не у найкращому світлі перед партнерами.

Очікувати захоплення Збройними силами України Курської АЕС не варто. Ми не можемо цього робити.

Про це в ефірі "Київ24" сказав військовий оглядач Олексій Гетьман.

"А от спробувати оточити, створити певну зону, залишити її без живлення... І перевести живлення з Курської АЕС на нашу, бо ми втратили дуже великий обсяг електрики, – це цілком можливо", – зазначив він.

Гетьман додав, що йдеться про 22 кілометри. Тож це абсолютно здійснення.

Ведучий поцікавився, як довго ЗСУ зможуть утримувати її.

"Безкінечно", – лаконічно зазначив Гетьман.

Нагадаємо, мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

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