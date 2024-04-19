Чи справді аборигени з'їли дядька Байдена: у Папуа-Новій Гвінеї обурені словами президента США

Президент США Джо Байден висловив припущення, що його дядька могли з’їсти канібали в Папуа-Новій Гвінеї під час Другої світової війни. Це викликало в острівній країні суміш здивування та критики.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцевих експертів.

Під час передвиборчої кампанії в Піттсбурзі американський президент розповів про свого дядька — лейтенанта Амброуза Дж. Фіннегана, який літав на одномоторних розвідувальних літаках під час Другої світової війни. Байден сказав, що його “збили в Новій Гвінеї”, додавши, що “тіло так і не знайшли, тому що в цій частині Нової Гвінеї насправді було багато канібалів”.

На думку експертів з Папуа-Нової Гвінеї, заяви Байдена безпідставні, спрощені та недоречні особливо в той час, коли США намагаються зміцнити свої зв'язки з країною і протистояти китайському впливу в тихоокеанському регіоні.

Реакція на слова Байдена

“Меланезійська група, до якої належить Папуа-Нова Гвінея, є дуже гордою нацією. Така класифікація була б для них дуже образливою. Не тому, що хтось каже: “колись був канібалізм”, ми це знаємо. Але виривати це з контексту і припускати, що ваш дядько вистрибнув з літака, а ми думали, що це хороша їжа, неприпустимо”, — сказав політолог Майкл Кабуні з Університету Папуа-Нової Гвінеї (UPNG).

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За словами науковця, у деяких громадах у минулому канібалізм практикувався в особливих ситуаціях, наприклад, коли померлого родича їли з поваги, щоб запобігти розкладанню його тіла. "Був контекст. Вони б не з'їли просто так якогось білого хлопця, який впав з неба", — наголосив він.

Кабуні зазначив, що приблизно 79 тисяч американських солдатів залишаються зниклими безвісти після Другої світової війни. “Вони розкидані від Південно-Східної Азії до Корейського півострова та Європи. Що пропонує Байден? Чи всі 79 000, які так і не були знайдені, були з’їдені тубільцями?” — іронічно запитав він.

Губернатор провінції Східний Сепік Аллан Берд, який нещодавно був обраний альтернативним прем’єр-міністром від опозиції, сказав, що йому бракує слів для реакції на припущення Байдена.

“Я не відчуваю себе ображеним. Це справді смішно. Я впевнений, що коли Байден був дитиною, він чув щось таке від своїх батьків. І це, напевно, запам’яталося йому на все життя”, — зауважив він.

Викладач економіки UPNG Махолопа Лавейл назвав заяву Байдена сумною. "Для президента США говорити таке — особливо після того, як США уклали багато угод з Папуа-Новою Гвінеєю — недоречно", — сказав він.

Що відомо про Папуа-Нову Гвінею

Папуа-Нова Гвінея була створена на східній частині острова спочатку в 1949 році як територія Австралії, а в 1975 році — як незалежна держава.

Це країна з приблизно десятимільйонним населенням, у якій проживають вісімсот племен, багато з яких живуть у непривітній і віддаленій місцевості.

Жорстокі міжплемінні сутички неодноразово відбуваються на окремих ділянках її території. У лютому цього року 26 людей загинули в провінції Енгам, коли група чоловіків вирушила напасти на сусіднє плем'я, але потрапила в засідку дорогою.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонував своєму супернику на виборах Дональду Трампу зіграти в гольф.

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