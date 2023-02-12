Чи справді Пригожин, Кадиров і Суровікін готували змову проти Шойгу та Герасимова: Фейгін відповів

На думку адвоката та правозахисника Марка Фейгіна, реконструкції у лавах командування РФ можуть мати місце, однак наразі це, скоріше, лише наміри.

Про це Фейгін сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Допустити таке можна. Але які для цього є можливості? Все ж таки апарат військової бюрократії - це люди-професіонали, нехай, погані, але вони все своє життя навчалися та викладали військову справу. Все життя "повзком проповзли" від училища до академії. Прибравши їх можна на нижчий рівень спуститися. Думаю, що Пригожин, Кадиров і Суровікін й мали якісь надії, але такому не судилося справдитися", - додав він.

Додамо, що Марк Фейгін раніше зазначав: ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин подекуди визнає переваги української армії.

У "кухаря Путіна" є певний елемент публічної самостійності, яку він використовує для того, щоб його ліквідація була більш проблемною.

Також зазначимо, як посол США при ОБСЄ Майк Карпентер зазначав, що головна мета очільника Кремля та його оточення не змінилася.Вони все ще хочуть приєднати Україну до Росії.

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