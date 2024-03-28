Чи спробує Кремль використати теракт в "Крокус Сіті Хол" для ескалації війни: що кажуть в ГУР

Агресорка Росія навряд чи використає власні заяви про "український слід" в теракті в "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї для посилення війни.

Таку думку в інтерв'ю "Голос Америки" висловив представника Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?", - наголосив він.

Натомість Юсов вважає, що події в концертному залі Кремль використає для посилення мобілізації. Крім того, Москва спробує перетворити образ Росії з агресора та жертву.

"Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно несхожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його режимом і очільниками цього режиму", - зауважив представник розвідки.

Теракт в "Крокус Сіті Хол" Юсов назвав крахом путінської силової моделі в очах виборців, яка не змогла запобігти масовому вбивству. На думку розвідника, диктатор продемонстрував усім, навіть своєму оточенню, що не здатний контролювати ситуацію в країні.

"Країна, яка витрачає колосальні ресурси на силовий апарат, на фінансування спецслужб, зрештою не зреагувала належним чином навіть на публічні повідомлення. А насправді підозра і звинувачення можуть бути навіть значно серйозніші на адресу Путіна", - сказав він.

Голослівні заяви Москви про "причетність" України

Російська ФСБ, а згодом і диктатор Володимир Путін в один голос заявили про "український слід" у теракті в "Крокус Сіті Хол". Андрій Юсов наголосив, що, зокрема, звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони, власне, займають від перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Крім того, Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в Підмосков'ї. Вашингтон попереджав РФ про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Держдеп також відреагував на те, що Москва звинуватила Україну, Британію та США у теракті в "Крокус Сіті Хол". Речник Державного департаменту Метью Міллер назвав ці заяви з РФ черговою пропагандою.

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