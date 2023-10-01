Чи стане Словаччина прокремлівською: результати екзитполу на виборах до парламенту

Колишній словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляв, що у разі перемоги його партії Словаччина не відправить до України "жодного патрона".

У суботу, 30 вересня, у Словаччині відбулися парламентські вибори, які можуть вплинути на підтримку України з боку сусідньої держави, яка є членом Євросоюзу та НАТО.

За оприлюдненими TV Markíza результатами екзитполу, найбільше голосів виборців отримали проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" (23,5%) та популістська партія проросійського політика Роберта Фіцо "Smer" (21,9%).

Розрив між переможцями виборів настільки незначний, що не може гарантувати, яка саме партія святкуватиме перемогу після офіційного підрахунку голосів, який тільки розпочався.

Якщо перший екзитпол виявиться точним, то коаліцію у парламенті формуватиме “Прогресивна Словаччина” на чолі зі своїм лідером, 39-річним депутатом Європарламенту Міхалом Шимечком.

Якщо ж ні, то під головуванням Роберта Фіцо Словаччина може стати свого роду “троянським конем” Росії в ЄС і НАТО, склавши компанію проросійськи налаштованому уряду сусідньої Угорщини.

Передвиборна риторика Роберта Фіцо свідчить, що коли він зможе сформувати уряд, то перейде до проросійського табору.

Під час виборчої кампанії екс-прем’єр країни пообіцяв, що його країна не надішле "навіть патрона в Україну", якщо він повернеться на посаду глави уряду.

Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра в 2018 році після вбивства журналіста, яке викликало масові протести в країні.

Нагадаємо, раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що побоюється проросійського реваншу в країні і попередила про загрозу для України.

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