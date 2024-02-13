Чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року: пані посол США дала відповідь

Джуліанна Сміт запевнила, що США і далі підтримуватимуть Україну настільки довго, наскільки знадобиться.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує, що Альянс запросить Україну до членства на своєму саміті, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього року.

Про це Джуліанна Сміт заявила під час онлайн-брифінгу з журналістами 13 лютого.

"Щодо саміту цього літа, я не очікую, що Альянс оголосить запрошення на даний момент", - сказала вона.

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Представниця США також запевнила, що в ході зустрічі Україні буде надіслано сигнал, що союзники "вживають конкретних кроків", спрямованих на наближення Києва до членства, так само, як і сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони "нікуди не подінуться" продовжуючи підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться".

Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні. Тепер законопроєкт відправляється до Палати представників.

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