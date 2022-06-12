Чи варто вірити заявам Лукашенка про напад на Україну: у МВС дали відповідь

Чи варто вірити заявам Лукашенка про напад на Україну: у МВС дали відповідь

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про напад на Україну дорівнюють нулю.

За словами радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, подібними висловленнями лідер білоруського режиму намагається максимально розмити свою позицію.

Про це Андрусів написав у Телеграм-каналі.

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"У Лукашенка працює інстинкт самозбереження. Я завжди дивуюся надмірній увазі щодо його заяв, тому що жодна заява не мала впливу. Я називаю Лукашенка флудом, який просто забруднює інформаційний простір. Він — диктатор і може дозволити собі нести все, що заманеться. Від цього він нічого не втратить", - ввважає радник очільника МВС.

Він зауважив, що не Лукашенко ухвалює рішення наступати на Україну чи ні.



"Він поклоняється путіну чи хоче, щоб він так думав, водночас Заходу показує, що наче хоче спетляти від путіна. Його заяви про те, що він нападе на Україну чи не нападе, про прагнення миру дорівнюють нулю. Та й взагалі не він це вирішує. Лукашенко представляє анексовану країну, тому що росіяни здійснили економічну анексію Білорусі. Тому цінності у словах несамостійного Лукашенка шукати не варто", - написав Андрусів.

Нагадаємо, на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні" Лукашенко погрожував наступом на захід України. Він заявив про те, що нібито Захід готує напад на Білорусь та Росію і лінія фронту пролягатиме через Україну. А тому білоруська армія може воювати за захід України.

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