Чи вдарить по Росії зниження світових цін на нафту: економіст пояснив

Нафта

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Зниження світових ціни на нафту не матимуть критичного впливу на Росію. Однак по доходах Москви сильного удару може завдати запровадження тарифів на її нафту, якими погрожував президент США Дональд Трамп.

Таку думку кандидат економічних наук, член Національної інвестиційної ради, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко висловив у ефірі «Київ24».

Економіст пояснив, як на Росію вплине зниження цін на нафту.

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«Якщо мова йде про Росію, яка залежить від світових цін на нафту, давайте все ж таки не забувати, що Росія — це 400 мільйонів доларів на день від продажу нафти. Та ще додатково 100 мільйонів вони отримують від газу, попит на який теж буде падати. Саме за нафту вони можуть отримувати приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Якщо ціна на нафту буде знижуватися, скажімо, на 10%, відповідно вони недоотримають 15 мільярдів доларів. Є це критичним? Це удар, але це некритично для них«, — розповів Устенко.

Водночас він описав сценарій, за якого Росія може зазнати значно більших фінансових проблем.

«Критично буде те, що коли буде реалізовуватися цей план, який ми чули від Трампа, коли він сказав, що введе санкції, тарифи на російську нафту. Це до питання, чому Росію і Білорусь не зачепило зараз введення цих додаткових митних тарифів з боку США. Бо там буде розігруватися додатково інший сценарій — оці додаткові мита на російську нафту. Трамп сказав — 25-50%. Там може бути таке значне обрізання по доходах росіян», — розповів кандидат економічних наук.

Окрім того, він нагадав заяву міністра фінансів США Скотта Бессента про готовність Вашингтона запровадити проти Росії санкції за рейтингом 10 із 10-ти

Зауважимо, за останні дні ціни на нафту різко впали, ненадовго опустившись нижче за 60 дол. за барель. Це найнижчий рівень за останні майже чотири роки.

До слова, у Сенаті США представили законопроєкт про санкції проти Росії, яким пропонується ввести тариф у 500% на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та іншу сировину.