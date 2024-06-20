Чи вдасться Путіну долучити В'єтнам до "вісі зла": відповідь дипломата

Кремль намагається втягнути В'єтнам у свою орбіту впливу і приєднати до так званої "осі зла",

Російський диктатор Путін після візиту до Пхеньяна і зустрічі зі своїм північнокорейським "колегою" Кім Чен Ином прибув у В’єтнам. Там він зустрівся з президентом В'єтнамом То Ламом, підписавши документ про "подальше поглиблення всеоб'ємного стратегічного партнерства".

Чи зможе Кремль втягнути В'єтнам у свою орбіту впливу і приєднати до так званої "осі зла", пояснив посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин, передає "Еспресо".

"На мою думку, Путін намагається зробити В'єтнам, якщо не своїм союзником, то принаймні країною, що декларує нейтральний статус, який насамперед вигідний Москві. Російський диктатор вже схвально оцінив позицію Ханоя, перебуваючи там з візитом. Мається на увазі, що В'єтнам дистанціонувався від того всього, що відбувається на фронті цієї кривавої війни, яку розпочала Росія проти України", – зазначив дипломат.

Литвин зауважив, що Кремль намагається показати В'єтнаму "альтернативу Заходу"

"Чи піде на це В'єтнам, чи не піде, хто знає. Я вважаю, що В'єтнам займе все ж таки абсолютно чітку, свою персональну позицію і ні на які можливі намагання залучити його до "вісі зла" не піде", – підсумував Ігор Литвин.

Нагадаємо, що В'єтнам підписав із Путіним понад 10 документів. Президент країни То Лам заявив, що хоче посилити зв'язки з Москвою.

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