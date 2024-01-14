Чи видаватиме Естонія українців для мобілізації: очільниця уряду дала конкретну відповідь

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запевнила, що українці, які перебувають в цій країні і дотримуються правил, не будуть відправлені до України.

Про це вона повідомила в інтерв’ю The Kyiv Independent.

“Ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", – заявила Каллас.

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Естонська прем’єр-міністерка підтвердила, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його недавнього візиту в Таллінн.

"Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса заявляв, що за звернення української влади у цій країні можуть зайнятися пошуками певних людей та видаванням їх Україні. Про місце перебування усіх українських біженців естонській владі відомо.

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