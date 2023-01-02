Чи відбудеться перелам у війні в Україні: постпред Польщі в ООН про реакцію світу на поразку Путіна

Найважливішим питанням є те, як світ буде вирішуватис питання з Росією.

Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що Захід не має "зберігати обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну. Такі спроби очільників країн ЄС лише остаточно занепастять міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

Про це йшлося в інтерв’ю політика PAP.

На думку постпреда, основним питанням для того, як мине новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов.

"Найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм", - зазначив Кшиштоф Щерський.

За його словами, якби визнання російського імперіалізму ідеологією, що загрожує світсту сталося, то це відкрило би шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни - позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави, зокрема, в ООН, віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з очільником Кремля Володимиром Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи.

Щерський вважає, якщо переможе варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".

Нагадаємо, ні Джо Байден, ні Еммануель Макрон, ні Олаф Шольц не отримали привітання від диктатора Путіна, натомість Кремль надіслав свої вітання президенту Китаю Сі Цзіньпіну, Туреччини Реджепу Ердогану, Сирії Башару Асаду, Венесуели Ніколасу Мадуро, а також прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді.

Натомість французький президент знов заговорив про гарантії безпеки для Кремля.

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