Чи виділить Конгрес гроші Україні: пояснення політолога, який живе у США

Конгрес США виділить гроші Україні, бо інших варіантів для Штатів немає.

Таку думку висловив політолог з Азербайджану, який живе у США, колишній керівник апарату уряду Азербайджану Раміз Юнус в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

На його думку, Джо Байден потребує успіху на українському фронті.

"Просто інша справа: дуже багато залежить і від вас... Ви не повинні підтримувати жодну кандидатуру, ні республіканця, ні демократа. Вони обидва спекулюватимуть на вас, але зробіть так, щоб їм було вигідно. А те, що Конгрес вам виділить гроші – можете не сумніватися... Це спекуляції на цю тему йдуть, вони продовжать і ви отримаєте те, що вам потрібно. Тому що інших варіантів немає", – переконаний експерт.

Раніше Раміз Юнус заявив, що Пекін не нападе на Тайвань, а намагатиметься домовитися.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 16 листопада підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Пакет не включає допомоги Україні та Ізраїлю.

ТСН.ua розбирався, чому Україна ризикує опинитися без допомоги США й як достукатися до Конгресу.

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