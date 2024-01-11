Чи виділить Конгрес США довгоочікувану домогу Україні: у Держдепі пояснили

У Держдепартаменті впевнені, що Конгрес виділить допомогу Україні, але визнають, що "є питання часу".

Держдеп США вважає, що Конгрес все ж виділить кошти на військові потреби України у 2024 році.

Про це заявив помічник державного секретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, передає "Радіо Свобода".

"Ми впевнені, що цей додатковий внесок буде схвалено. Наразі це (затримка – Ред.) пов’язано з іншими проблемами. Те, що я чую від Конгресу, свідчить про наявність переважної підтримки України як у Сенаті, так і в Палаті представників", – зазначив він.

Він не уточнив, скільки часу можуть зайняти пошуки компромісу в Конгресі і схвалення цієї допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"Є питання часу, але ми працюємо над цим з українцями. І ми, вірю, зможемо надати допомогу, якої потребує Україна. Ми робимо це з нашими європейськими партнерами… Ми повинні переконатися, що Україна виграє війну. Це наша ціль. І ми прагнемо її підтримувати й працювати з нею, щоб цієї мети досягти", – підсумував О’Браєн.

Раніше представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Читайте також: