Чи відкриє Росія новий фронт: генерал-майор СБУ розповів про загрозу з Білорусі

Відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі поки є фантастичним розвитком подій. Такий сценарій не є ймовірним, поки самопроголошений очільник Олександр Лукашенко при владі,

Про це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015), зазначив під час ефіру "Еспресо".

За його словами, наступу з білоруської сторони можна не очікувати, адже керівнику цієї країни економічно невигідно вступати у війну.

"Щодо ймовірності відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі – це фантастика, такий сценарій не є ймовірним. Поки є Лукашенко при владі, то наступу з білоруської сторони можна не очікувати. Не тому, що Лукашенко такий "лагідний" до України, а тому, що йому це економічно невигідно", – пояснив Ягун.

Лукашенко, за словами експерта, розуміє, що вступ Білорусі у війну, спричинить величезні безпекові втрати.

"Він може виставити не більше 50 тис війська, а ще 50 тис. якихось силовиків, які можуть бути у другому чи третьому ешелоні. А 100 тисяч – ні про що, це можливість захоплення одного населеного пункту чи одного району", – пояснив Ягун.

Також зі сторони України, у випадку долучення до війни Білорусі, можна буде бити по білоруських НПЗ. Також це і можливість заходу наших білоруських товаришів по зброї на територію Білорусі, щоб почати там партизанську війну у тилу.

Ба більше, громадяни країни повстануть проти такого рішення.

"Буде дестабілізація ситуації у самій Білорусі, коли туди поїдуть гроби. Це не Росія, яка сприймає будь-яку кількість втрат. Білорусь ментально ближча до України. І білоруси запитають: для чого ми воюємо з Україною і для чого нам ці гроби у наших селах? Лукашенко це все добре розуміє, тому буде відтягувати до кінця", – пояснив Ягун.

Лукашенко на тлі всіх намагань схилити його до участі у війні дозволив рекрутингову кампанію на території Білорусі до збройних сил РФ для колишніх військовослужбовців, які служили у силових структурах або армії.

"Рекрутинг йде фактично відкрито, але це єдине, на що він погодився. Все решта – фантастика. Нема там ні сил, ні засобів, ні можливостей", – додав Віктор Ягун.

Тим часом у Білорусі готуються до переходу на "воєнний час". ТСН.ua вже повідомляв, що відбувається поблизу кордону з Україною.

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