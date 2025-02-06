Чи відправлять полонених із КНДР до Південної Кореї: посол України зробив заяву

Куди б не відправили полонених північнокорейців, Україна планує проконсультуватися із Сеулом щодо умов їхнього передавання.

Уряд України готовий до переговорів з Південною Кореєю щодо можливого передавання їй двох північнокорейських солдатів, які перебувають в українському полоні.

На цьому наголосив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв'ю The Korean Times.

Дипломат наголосив, що Київ та Сеул поки не ведуть офіційних переговорів з цього питання, але Україна готова співпрацювати, якщо солдати КНДР відмовляться повертатися на батьківщину.

"З огляду на загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їхньої репатріації до КНДР, а також у разі їх відмови повернутися, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея, щодо можливостей їхнього передавання третім країнам. У будь-якому разі я очікую, що ми проконсультуємося з Південною Кореєю щодо умов їхнього передавання", — заявив Пономаренко.

Однак якщо солдати захочуть повернутися до Північної Кореї, Україна буде зобов'язана відповідно до Женевських конвенцій репатріювати їх на батьківщину, зазначив посол.

Раніше Зеленський привселюдно запропонував обміняти полонених північнокорейських солдатів на українських бійців, захоплених у полон Росією. Але з огляду на те, що ані Пхеньян, ані Москва офіційно не визнали участі військ КНДР у війні проти України, організація такого обміну може виявитися складним завданням.

"Питання обміну полоненими дуже делікатне... Щоб не допустити негативного впливу на процес, було б доцільно поки що утриматися від передчасних коментарів з цього приводу", – сказав Пономаренко.

Дипломат не відповів, чи відбулися переговори між Києвом та Пхеньяном щодо обміну полоненими.

Нагадаємо, Південна Корея планує провести консультації з Україною щодо передавання полонених північнокорейських солдатів, якщо вони самі попросять про це. Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією, а мешканців КНДР – своїми громадянами.

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