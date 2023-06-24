Чи відправлять у відставку Шойгу та Герасимова після невдалого бунту Пригожина: у Путіна відповіли

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про кадрові чистки в окупаційному Міноборони не обговорювались під час переговорів з вожаком терористичного угрупування ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Пєсков під час свого брифінгу заявив, що "кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента РФ і навряд чи обговорювалися під час контактів із врегулювання заколоту".

Він додав, що Лукашенко сам погодився на переговори з лідером терористів "Вагнера", бо нібито знайомий з Пригожиним 20 років.

У Кремлі переконують, що не всі "вагнерівці" підтримали свого ватажка Пригожина і тепер вони нібито "можуть підписати контракт з Міноборони РФ".

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Лідер терористичного угрупування "Вагнер" це підтвердив.

Згодом Пєсков повідомив, що терорист Пригожин переїде жити до Білорусі.

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