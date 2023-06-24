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Чи відправлять у відставку Шойгу та Герасимова після невдалого бунту Пригожина: у Путіна відповіли

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи відправлять у відставку Шойгу та Герасимова після невдалого бунту Пригожина: у Путіна відповіли

Пєсков прокоментував ймовірні відставки Шойгу та Герасимова. / Фото: Getty Images

У Путіна розповіли подробиці переговорів з терористами "Вагнера".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення про кадрові чистки в окупаційному Міноборони не обговорювались під час переговорів з вожаком терористичного угрупування ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Пєсков під час свого брифінгу заявив, що "кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента РФ і навряд чи обговорювалися під час контактів із врегулювання заколоту". 

Він додав, що Лукашенко сам погодився на переговори з лідером терористів "Вагнера", бо нібито знайомий з Пригожиним 20 років. 

У Кремлі переконують, що не всі "вагнерівці" підтримали свого ватажка Пригожина і тепер вони нібито "можуть підписати контракт з Міноборони РФ". 

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. 

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Лідер терористичного угрупування "Вагнер" це підтвердив.

Згодом Пєсков повідомив, що терорист Пригожин переїде жити до Білорусі. 

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Дата публікації
Перегляди
8329
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