Чи відправлятиме Фінляндія свої війська до України: президент Стубб дав чітку відповідь

Александр Стубб зазначив, що Фінляндія надає особливу увагу фінансовій та військовій підтримці Києва, а також постачанню до України боєприпасів.

Фінляндія продовжить надавати допомогу Києву, але не відправлятиме свої війська до України.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Yle.

Стубб зазначив, що Фінляндія надає особливу увагу фінансовій та військовій підтримці Києва, а також постачанню до України боєприпасів, однак посилати туди своїх військовослужбовців не планує.

"Але ми не змінили нашу лінію і продовжуватимемо нашу підтримку", – заявив він.

Також президент Фінляндії наголосив, що Гельсінкі веде переговори з союзниками про те, як ще можна допомогти Києву.

Нагадаємо, слідом за Польщею Фінляндія дозволила Україні атакувати Росію своєю зброєю.