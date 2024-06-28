Чи відправляє Північна Корея інженерні війська до України: висновок ISW

Співпраця країн за цим напрямком є непідтвердженою.

Раніше з'явилися повідомлення про те, що Північна Корея готується відправити інженерні сили на окуповану Україну. Наразі немає жодних доказів цим твердженням.

Про це пише ISW.

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Раніше західні ЗМІ поширили повідомлення про те, що Північна Корея планує відправити інженерні сили до окупованої України, здебільшого посилаючись на заяву речника Пентагону Пета Райдера від 25 червня. Він заявив, що ставить під сумнів гіпотетичне рішення Північної Кореї надіслати "сили як гарматне м’ясо" у війні Росії в Україні. Однак ця заява не підтверджує, що Північна Корея надсилає інженерні сили в Україну.

Віцеголова Центральної військової комісії Північної Кореї Пак Чон Чон 24 червня висловив підтримку Росії у її війні в Україні, але не підтвердив розгортання військ в Україні.

"Наразі всі залучені сторони або прямо спростували, або відмовилися підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея може надсилати інженерні сили для підтримки Росії в окупованій Україні. Твердження про те, що такі звіти "підтверджуються" офіційними особами США, є неточними", – пишуть аналітики Інституту.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 27 червня заявив, що Кремль не знайомий з останніми повідомленнями про те, що Північна Корея може направити інженерні підрозділи до окупованої України.

Путін вперше за два з половиною десятиліття їде до Північної Кореї

Нагадаємо, Північна Корея "спокійно вийшла з-під світових санкцій" і активно займається військовою співпрацею з агресоркою Росією. Зокрема, тепер Кім Чен Ин вирішив "посилати спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора".

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