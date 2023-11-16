Чи вистачить планети на двох: підсумки зустрічі Байдена і Сі та що залишилось “за кадром” від The Telegraph

Жарт Джо Байдена про “диктаторський” статус Сі Цзіньпіна навряд чи підірве поступовий прогрес у відносинах між США та Китаєм.

Після чотирьох довгих годин переговорів між двома найвпливовішими лідерами світу у відокремленому каліфорнійському маєтку попередня розрядка була закріплена незграбною прогулянкою телевізійників серед високих живоплотів садів у стилі англійського Ренесансу.

Про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна йдеться в матеріалі The Telegraph.

Доглянуті газони відокремленого маєтку Філолі площею 265 га “засвітилися” в романтичній комедії з Дженніфер Лопес “Весільний переполох” 2001 року, але між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном не було видно особливого теплих відносин.

Джо Байден і Сі Цзіньпін, 16 листопада 2023 / Фото: Associated Press

Вони йшли в незручному мовчанні, ледь-ледь помахавши рукою і піднявши великий палець вгору перед камерами.

Джо Байден і Сі Цзіньпін, 16 листопада 2023

Але, принаймні, вони зустрілися.

“Обидва зацікавлені у зниженні напруженості”

Багатомісячне мовчання і підвищена напруженість у відносинах між двома найбільшими наддержавами світу викликали занепокоєння в часи великої глобальної невизначеності, коли тривають дві гарячі війни на Близькому Сході і в Україні.

Щедрий обід з равіолі з рікоттою, чіпсами з артишоками, смаженою куркою з естрагоном і рисовим пловом не зміг замазати тріщини у відносинах між двома ветеранами-державними діячами, які глибоко скептично ставляться один до одного, але обидва зацікавлені в зниженні напруженості, щоб уникнути військового конфлікту в майбутньому.

“Продуктивна дискусія”

Байден вийшов із зустрічі, повідомивши, що це “одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми коли-небудь проводили”, повідомивши про нову співпрацю в боротьбі з наркотиками і відновлення зв'язку між військовими.

Найважливіше те, що він “натиснув кнопку перезавантаження” американо-китайських відносин.

Відновлення прямої військової гарячої лінії, зокрема, може виявитися життєво важливим для уникнення третьої геополітичної кризи в Індо-Тихоокеанському регіоні, де США і Китай мають розбіжності щодо потенційних гарячих точок у Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.

“Гра у кота і мишку”

У той час, коли китайські кораблі берегової охорони щодня “грають у кота і мишку” з філіппінськими суднами на спірних морських територіях, дзвінок між військовими лідерами може означати різницю між миром і швидкою ескалацією.

Джо Байден і Сі Цзіньпін

“Пряма” розмова між Сі і Байденом виявила мало спільних позицій щодо найбільш суперечливих питань, включаючи Іран і майбутнє Тайваню — демократичного острова, який Комуністична партія Китаю називає своїм, хоча вона ніколи там не керувала.

“Попередження Сі”

Сі попередив США припинити озброєння Тайваню і відмовився виключити застосування сили для захоплення контролю над ним. Байден підкреслив важливість миру і стабільності в Тайванській протоці і наполягання Вашингтона на збереженні “статус-кво”.

Він підняв гострі питання прав людини в Сіньцзяні, Гонконгу і Тибеті, а також виступив проти Китаю через його примусову зовнішню політику. Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі закликав Сполучені Штати “не планувати придушення або стримування Китаю”.

Що говорить Байден

У час інтенсивної конкуренції збереження відносин між США і Китаєм, за словами Байдена, “раціональними і керованими”, є найбільш реалістичним результатом, на який наразі може розраховувати світ.

“Я знаю цю людину, я знаю його спосіб дій, я дивився йому в очі”, — сказав президент США, який підтримував глибокі стосунки з Сі протягом їхньої довгої політичної кар'єри, але коли його запитали, чи довіряє він своєму колезі, він відповів: “Довіряй, але перевіряй, як каже стара приказка. Саме так я і роблю”.

Домовленість між двома лідерами в майбутньому “піднімати слухавку” і “дзвонити напряму” під час суперечок є, однак, стабілізуючим фактором, оскільки Тайвань і Сполучені Штати наближаються до вирішальних виборів наступного року.

Джо Байден і Сі Цзіньпін

Неочікуваний жарт Байдена про “диктаторський” статус китайського президента може вкрасти заголовки з конструктивного саміту, але навряд чи зруйнує досягнутий поступовий прогрес. Обидві сторони потребують паузи у своєму інтенсивному суперництві.

Але залишається невизначеним, чи витримає перепочинок від напруженості випробування часом, чи відносини знову можуть бути вибиті з колії потенційно бурхливою передвиборчою кампанією в США або іншою важливою зовнішньою подією.

Нагадаємо, після зустрічі із американським президентом Джо Байденом президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна “не буде вести холодну або гарячу війну” з будь-якою нацією.

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