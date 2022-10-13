Чи вистачить у Путіна сили духу вчинити самогубство: припущення російського опозиціонера

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що у разі ядерного удару по Україні російський диктатор Володимир Путін буде змушений вирішувати, чи готовий він вчинити самогубство. На його думку, очільник Кремля не зробить цього.

Таку думку російський опозиційний політик висловив 24 каналу.

За словами Гудкова, США та Велика Британія налаштовані відповісти РФ у разі застосування нею ядерної зброї. А НАТО дуже жорстко попередило Путіна про те, якою буде відповідь, якщо він наважиться завдати ядерного удару по Україні.

"Тактичний ядерний вибух, можливо, одразу не призведе до початку ядерної війни. Однак ракетний удар з повітря буде настільки сильним, що нічого не залишиться ні від російських військ, які воюють в Україні, ні від Чорноморського флоту. А далі Путін має вирішити, чи готовий він кинутися з 30-го поверху головою вниз, чи ні", – сказав Гудков.

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Чи буде США та НАТО реагувати на ядерний удар Росії по Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не підтвердив і не спростував інформацію, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку НАТО. Проте він сказав, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї "фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме серйозні наслідки".

Як заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, в разі будь-якої ядерної атаки проти України російська армія буде знищена неядерними засобами.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон поспішив запевнити, що не застосує ядерну зброю проти Росії в разі удару по Україні.

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