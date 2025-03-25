Чи вистачить ядерної зброї Франції та Британії на "парасольку" для всієї Європи: WSJ

Чи може Європа створити власний ядерний щит без США? Франція та Британія мають обмежені можливості, а процес складний і дорогий.

Президент США Дональд Трамп спонукає країни Європи до створення їхньої власної "ядерної парасольки", аби захиститися від потенційного ядерного удару з боку Росії. Однак це буде дорого, технічно складно, а на повну реалізацію ідеї знадобляться роки.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У європейських лідерів виникло занепокоєння через політику адміністрації Трампа, зокрема дипломатичне зближення з Росією, тимчасове припинення допомоги Україні та конфліктність у відносинах із ЄС. Це спровокувало обговорення створення європейської "ядерної парасольки", яка б базувалася на арсеналах Франції та Великої Британії, що не залежать від США.

Зазначається, що створення європейської ядерної сили вимагало б значних фінансових вкладень, технічних розробок і років підготовки, а також узгодження з міжнародними договорами про нерозповсюдження ядерної зброї.

Складнощі ядерної автономії Європи

Однією з головних перепон на шляху створення європейської "ядерної парасольки" є складність інтеграції французької та британської зброї до оборонної системи Європи. Британія має ядерні боєголовки, які можуть запускатися виключно з підводних човнів. Франція також використовує підводні човни, а її ядерна зброя розроблена для використання лише французькими літаками та судами.

Крім того, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, управління такою зброєю має залишатися в руках Парижа або Лондона, навіть якщо їхні боєголовки будуть розміщені в інших країнах.

Ще одна проблема – обмежені ядерні ресурси Європи. Франція має близько 290 ядерних боєголовок, Велика Британія – приблизно 250. Тоді як США мають понад 5 400 одиниць ядерної зброї. Таким чином, європейцям потрібно значно розширити потужності та інвестувати мільярди доларів у нові системи.

Чи залишаться США ядерним гарантом?

Європейські країни традиційно покладалися на американський ядерний захист. Ядерні сили США були основним стримувальним фактором для Росії, і досі залишається невідомим, чи готовий Вашингтон застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку по Європі з боку Москви.

Якщо відповідь буде "ні", тоді для європейських країн стає нагальним питання про створення власного незалежного ядерного щита.

Деякі експерти вважають, що європейські ядерні сили можуть бути достатніми, якщо Лондон і Париж офіційно заявлять про їхню інтеграцію до НАТО.

Ідея створення європейської "ядерної парасольки" лише починає обговорюватися. Для її втілення необхідно вирішити численні технічні, фінансові та політичні питання.

Французький сенатор, голова комітету з міжнародних і оборонних питань Седрік Перрен припускає, що інші європейські країни могли б допомагати фінансувати ядерну програму Франції, яка коштує близько 6,6 млрд дол. на рік.

Чи готова Європа взяти ядерну безпеку у власні руки – питання, на яке ще доведеться знайти відповідь.

Нагадаємо, в середині березня президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території його країни як стримувальний фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії.