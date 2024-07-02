Чи вистачить Європі людей у разі нападу Росії: у Foreign Policy зробили прогноз

Foreign Policy зазначає, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною.

Напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей у разі нападу Росії.

Про це пише Foreign Policy.

"Тому не дивно, що 80% фінів, опитаних у 2022 році, заявили, що готові захищати свою країну. Того ж року Варшавський інститут підприємництва виявив, що 66% поляків готові стати на захист своєї країни, і багато хто з них зараз добровільно проходить базову підготовку. Жителі інших країн від Балтійського до Чорного моря висловлюють подібну рішучість захистити свої землі і співгромадян від російського нападу", – йдеться у матеріалі.

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Видання зазначило, що залишається невизначеним, чи буде достатньо солдатів для боротьби з путінськими військами. Прифронтові країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна, адже там "похмурі демографічні тенденції і за останні десятиліття населення скоротилося на мільйони людей".

"Російське вторгнення в Україну чітко показало, що технології не можуть замінити солдатів у великій сухопутній війні. Вони потрібні, щоб керувати танками і бути на передніх позиціях в окопах, переміщувати і обслуговувати артилерію, керувати літаками і безпілотниками, захоплювати і утримувати територію. Україні, наприклад, потрібні тисячі нових солдатів щомісяця для ротації сил, заміни втрат і запобігання подальшому просуванню Росії", – йдеться у статті.

Крім того, коментуючи дані соціологів, Foreign Policy зазначає, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною. Їх міграція на захід буде набагато простішою, ніж це могло б бути, коли ці країни ще не були членами Європейського Союзу. Водночас існує попит з боку Західної Європи, яка стикається з дефіцитом населення і потребою в робочій силі.

"Якщо ці фактори не будуть враховані, ймовірність еміграції ставить під сумнів здатність цих країн охороняти східні кордони Європи", – йдеться у матеріалі.

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