"Чи візьме Росія Одесу - єдине питання": Маск відзначився черговою заявою про війну

Бізнесмен заявив, що РФ не має наміру припиняти війну проти України, поки не анексує принаймні чотири області.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що Росія не припинить війну проти України, поки не окупує всі території, які спробувала анексувати.

Про це засновник компанії SpaceX написав у X (колишній Twitter).

Маск прокоментував заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про загострення полі бою.

Маск заявив, що "під питанням" залишається лише захоплення Одеси.

"Чи візьме Росія в остаточному підсумку Одесу - єдине питання, що залишилося, на мій погляд. Росія, напевно, не заспокоїться, поки не візьме всі області, включені в російську конституцію (Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку). Це їхня заявлена політика", - написав він у мікроблозі X (раніше - Twitter).

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про складну оперативно-стратегічну ситуацію та про нагальні потреби України у озброєнні і військовій техніці.