Чи воюватиме Росія з НАТО: що відомо про наміри країни-агресорки

Ускладнення ситуації на українському фронті, застосування окупантами нової балістики, постійні обстріли української території та просування ворога в глиб – наближають війну в Україні до критичної стадії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляє, що слід посилити колективну оборону та працювати над зміцненням східного флангу НАТО. У Кремлі починають міркувати про проведення бойових дій не тільки на території України, а інших держав.

Зокрема, що влітку Посол Росії в Бельгії Олександр Токовінін заявляв, що підтверджений самітом НАТО курс означає продовження підготовки альянсу до прямого військового зіткнення з Росією, яке може спричинити глобальну катастрофу.

Про загрозу РФ країнам НАТО окремі політики попереджали давно, зокрема вони закликають бути готовими до будь-якого варіанту розгортання подій.

Подробиці – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погрози Кремля

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв погрожував Заходу ядерним конфліктом, у разі передачі Україні ядерної зброї.

За словами речника Кремля, наслідки у разі передавання Києву ядерної зброї "є очевидними". Так, Москва сприйме це як "акт нападу на Росію". Раніше посадовець пригрозив передаванням ядерних технологій Росії неназваним "ворогам США" та заявляв, що російські танки скоро можуть бути у Берліні.

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Польщі новітнім озброєнням через те, що в країні нещодавно відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. З її слів, ця база "поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження".

У Білому домі серйозно сприйняли погрози РФ, та запевнили, що Вашингтон зробить все можливе, аби американські війська перебували у безпеці в Європі.

"Що не менш важливо - ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", – наголосив радник Білого дому Джон Кірбі.

Путін готується до війни з НАТО

У Службі безпеки Литви припускають, що кремлівський диктатор не заспокоїться у разі виграшу війни в Україні. За даними спецслужби, Путін готується до тривалої конфронтації з НАТО, зокрема через спроби дестабілізувати західні суспільства та підрив підтримки України.

За словами Даріус Яунішкіс, який дев'ять років очолював службу безпеки Литви, Кремль хоче повернення території колишньої Російської імперії, зокрема землі Балтії, Польщі та частини Фінляндії.

"Путін використовує для цього весь інструментарій своїх спецслужб, включно з диверсіями проти критичної інфраструктури та військових об’єктів, впливом на громадську думку та вербуванням агентів через Telegram", – повідомив Яунішкіс.

Як вважає експерт із російських питань Герхард Манготт, є потенційна зона конфронтації – Балтійське море.

"Російські військові літаки часто вимикають транспондери, що змушує винищувачі НАТО підійматися на перехоплення. Це може призвести до помилкових інцидентів, які, хоч і не спричинять війну, можуть викликати вибіркові конфронтації", – сказав експерт

Зокрема, росіяни можуть планувати завоювати також два значимих місця: Нарва в Естонії, де 95% населення є етнічними росіянами, і Сувальський коридор, який може стати шляхом для з'єднання російських військ у Калінінграді з Білоруссю.

Зокрема, на думку деяких військових експертів, Росія могла б окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів. Стільки часу знадобиться НАТО, щоб застосувати п'яту статтю статуту та стати на захист країн Балтії.

За словами керівника спецштабу з питань України при Міноборони Німеччини, генерала Крістіана Фройдінга ФНР бачать ознаки того, що російська армія прагне до 2029 року досягти таких спроможностей, які б дозволили здійснити нову агресію, зокрема проти країни НАТО.

Керівник спецштабу зауважив, що Росія зараз є та лишиться в осяжному майбутньому найбільшою загрозою для Західної Європи і для Європи в цілому.

"Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і зі східними сусідами Німеччини", – сказав генерал. Він додав, що Росія готується збільшити свою військову потужність та чисельність армії, що дозволили би влаштувати будь-яку нову агресію.

Фройдінг зауважив, що до 2029 року, російські збройні сили прагнуть досягнути таких військових спроможностей, які дозволили б їм здійснити будь-яку нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

"Ми повністю усвідомлюємо це, і серед нашого населення також зростає усвідомлення цього", – розповів керівник спецштабу з питань України при Міноборони ФРН.

Варто зауважити, як раніше повідомляли західні ЗМІ, Росії вистачить радянської зброї до кінця 2025 року.

НАТО готується до оборони

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі з колегами з Німеччини, Франції, Італії та Польщі, заявив, Путін не зупиниться на Україні. Також посадовець зауважив, що війна в Україні вступає в критичну стадію та закликав подвоїти підтримку українців.

"Ми працюємо разом над зміцненням східного флангу НАТО. Ми працюємо разом над посиленням співпраці у розробці систем протиповітряної оборони й ракет великої дальності. Ми працюємо разом над посиленням промислових програм між нашими провідними компаніями", – заявив британський міністр.

Лондон, Берлін, Париж, Рим і Варшава відповідальні за понад п’яту частину загальних оборонних видатків НАТО, а також за дві третини оборонних видатків Європи в НАТО. Саме тому ці п’ять країн, наголосив Гілі, готові збільшувати витрати на європейську оборону.

Варто зауважити, що Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав-членів надати Україні ракети середньої дальності для стримування та самозахисту. Голова постійної делегації України у ПА НАТО нардеп Єгор Чернєв заявив, що українській делегації вдалося переконати західних колег включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї.

За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 км, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину ворога. Це, наприклад, "Томагавки".

Голова Військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер зазначив, що станом на осінь 2024 року російська армія вже не становить такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у НАТО є час, щоб підготуватися до війни.

Адмірал додав, що потрібно збільшувати інвестиції в оборонну промисловість задля стримування РФ

"Якщо ми зможемо забезпечити постачання всіх життєво важливих товарів і послуг за будь-яких умов, це стане ключовим складником нашої стримувальної політики", – пояснив Бауер.

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Також, військовий наголосив на залежності Заходу від китайського експорту, зокрема, хімічних компонентів для медичних препаратів

Як вважає військовий, ймовірно росіяни використають цю залежність, тому бізнес має бути готовим до сценарію війни.

Коли РФ почне воювати з НАТО

На думку, експерта із російських питань Герхарда Манготта, не слід очікувати збройного нападу з боку росії на країни Альянсу найближчі 5-10 років. Він вважає, що російський військовий потенціал зараз ослаблений.

Зокрема, головний чеський розвідник Міхал Куделка зауважив, якщо НАТО підштовхуватиме Україну до значних поступок для припинення війни, то наступні 10-15 років РФ може витратити на підготовку для атаки на Європу.

"Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на відновлення після величезних людських та економічних втрат та підготування до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа", – наголосив генерал-майор Куделка.

З цією оцінкою погоджуються інші європейські спецслужби. Так, у жовтні голова німецької розвідки Бруно Каль попередив, що президент Володимир Путін Росії буде готовий до військової взаємодії з НАТО до кінця десятиліття.

Головний чеський розвідник також заявив, повномасштабне вторгнення до України має нагадати західним країнам, що Росія є "імперською наддержавою з імперськими бажаннями" і "абсолютно зневажає" свої військові втрати та загибель цивільних.

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За словами генерал-майора, Чехія залишається мішенню для російської гібридної війни, включно з традиційним шпигунством, кібератаками, кампаніями з дезінформації та підривною діяльністю.

Очільник чеської розвідки закликав західні країни уникати нових загроз безпеці та економічній залежності, коли вони відновлять ділові та дипломатичні відносини з РФ у майбутньому.

Він додав, що Росія є "агресором, який розуміє лише силу", і результат війни визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту за безпосередньою участю НАТО.

"Якщо зіткнеться з сильною країною чи сильним альянсом, Росія зробить розрахунок, що з цим не варто зв’язуватися. Якщо, навпаки, Росія прийде до висновку, що війна в Україні принесла свої плоди, що європейські країни слабкі, а НАТО бракує єдності, тоді вона може спробувати щось нове", – застеріг Куделка.

Нагадаємо, Михайло Жирохов висловив сумніви щодо передачі ракети Tomahawk для України. На думку експерта в США обмежена кількість цього стратегічного озброєння.

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