Чи воюють українці в Секторі Гази: у МЗС дали роз’яснення

Арабські ЗМІ поширили інформацію про те, що у складі ЦАХАЛ нібито воюють громадяни України.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заперечив участь українських громадян у бойових діях в Секторі Гази. Раніше арабські ЗМІ поширили інформацію про бійців Армії оборони Ізраїлю, які розмовляють російською мовою, назвавши їх українцями.

Спростування цієї інформації Ніколенко опублікував у соцмережі X, додавши до свого допису фейкову новину катарського телеканалу Al Araby.

За його словами, Україна не відправляла своїх військових ні до Сектору Гази, ні до іншого регіону світу.

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“Українська армія захищає свою територію від російської агресії. Можливо, Al Araby TV говорить про громадян Ізраїлю українського чи слов’янського походження, але вони не мають стосунку до української держави”, - роз’яснив Олег Ніколенко.

При цьому дипломат наголосив, що Україна сподівається на швидкий мир на Близькому Сході.

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У долученому до допису відео телеканалу Al Araby йдеться про нібито українців у лавах ЦАХАЛу, доказом чого катарські телевізійники чомусь вважають те, що бійці ізраїльської армії спілкуються російською мовою.

Нагадаємо, на підсумковій пресконференції український президент Володимир Зеленський повідомив, що планував поїздку на Близький Схід одразу після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

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