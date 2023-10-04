Чи вплине усунення спікера Палати представників на роботу уряду США: відповідь Маркарової 

За всю історію Конгресу подання на звільнення спікера застосовувалось всього 3 рази.

До обрання нового спікера Палата представників США не може відбуватися голосування законів, однак вся інша робота, зокрема в комітетах, продовжується.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

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За її словами, за всю історію Конгресу подання на звільнення спікера застосовувалось всього 3 рази:

в 1910 подано, поставлено на голосування і не підтримано.

в 2015 подано, не винесено на голосування і відправлено в регламентний комітет.

в 2023 подано, поставлено на голосування і проголосовано.

Усунення конгресмена Маккарті з посади спікера відбулося на підставі проєкту резолюції, яку подав представник республіканців - конгресмен Гейтц, додала пані посол.

Палата представників планує повернутися до роботи не раніше вівторка.

"До цього часу буде йти жваве обговорення потенційних кандидатів, а самі кандидати будуть проводити закриті дискусії і тестувати рівень підтримки. Багато імен вже активно обговорюють - від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера, до багатьох інших імен, однак поки кандидат чи кандидати не будуть публічно висунуті, обговорювати це зарано. Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їх командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", - зазначила вона.

Нагадаємо, вперше в історії Сполучених Штатів палата представників США відправила у відставку спікера. Тимчасово Палату представників очолюватиме республіканець Патрік Макгенрі.

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