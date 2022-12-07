Чи врятує Україну від війни вступ до НАТО: Жданов відповів, чи варто розраховувати на допомогу союзників

Водночас експерт висловив думку, що Альянс може виявитися "паперовим", коли потрібно буде діяти.

Після долучення України до НАТО, країни-союзники будуть зобов'язані воювати на боці України проти Росії.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів 7 грудня.

"НАТО – це колективне зобов'язання, союзницькі зобов'язання, які зобов'язують держави-члени цього блоку воювати за свого союзника не на своїй, а на його території", – зазначив Жданов.

Водночас експерт висловив думку, що Альянс може виявитися "паперовим" або "дати тріщину у невідповідний момент".

Однак, навіть, якщо кілька країн-членів НАТО підтвердять виконання своїх зобов'язань, то нашій державі буде легше перемогти агресора.

"Якщо вони (країни-члени НАТО - ред.) дадуть свої війська, за цими військами підтягнеться економіка цих країн. У нас буде можливість використовувати запаси цих країн щодо озброєння та боєприпасів, особистого складу та ін. У будь-якому випадку з союзниками воювати набагато легше", – зазначив Жданов.

Раніше повідомлялося, що 20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну. А 10 країн, серед яких Італія, Німеччина, Франція та Нідерланди, можуть передавати Україні зброю.

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