Чи є у НАТО інформація про участь солдатів КНДР у війні проти України: Рютте дав відповідь

НАТО знає, що Північна Корея допомагає Росії продовжувати військові дії проти України.

Північноатлантичний альянс поки що не може підтвердити інформацію про можливу участь солдатів КНДР у війні проти України. Але такі повідомлення викликають занепокоєння.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у середу, 16 жовтня.

Журналіст поцікавився у Рютте, чи може він підтвердити, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю передбачає не лише військову допомогу окупантів, а й відправлення на поле бою північнокорейських солдатів.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення, але очевидно, вони викликають занепокоєння", - відповів генсек.

За його словами, НАТО знає, що Північна Корея допомагає Росії продовжувати військові дії проти України.

При цьому Альянс "рішуче засуджує" поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський за останні кілька днів наголошував, що військова допомога Росії від Північної Кореї не обмежується лише постачанням зброї.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявляв про "фактично включення у війну Північної Кореї".

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