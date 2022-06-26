Чи є в "чорній валізці" Путіна "червона кнопка" для застосування ядерної зброї: пояснення експерта

Чи є в "чорній валізці" Путіна "червона кнопка" для застосування ядерної зброї: пояснення експерта

Жданов наголосив, що у СРСР і тепер у Росії цю валізу носять показово під час поїздок очільників країни закордон.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що насправді міститься у валізі з "червоною кнопкою".

Про це він сказав на своєму youtube-каналі.

За словами експерта, у валізі немає ніякої "червоної кнопки". Там знаходяться коди.

"У цій валізі є сейф, він має електронний замок, який спрацьовує при відбитку пальців чи сітківки ока, або і те й інше. Коли відкривають валізу, відкривають сейф, там є код. Код видається, прикладається до розпорядження і далі йде по команді вниз. На кожному етапі цей код звіряється і до нього додається якась частина. На кінцевому етапі, коли вводятьцей код, розблоковується рубка оператора, в якій розміщена "червона кнопка", натискається кнопка "пуск" і ракета здіймається зі стартової позиції", – пояснив Жданов.

Також він розповів, як захищена ця "ядерна валіза". Зокрема, там є GPS-маяк, щоб її не змогли нікуди винести.

"Раніше навіть її пристібали наручником, зараз теж є пристібка, але її майже не видно. Це в Радянському Союзі було прийнято, що цю валізу носять поруч з главою держави. До прикладу, у США його особливо не "світять". Вона або перебуває у транспорті, у якому їздить президент Штатів. Але якщо президент іде на довгу прогулянку, у його оточенні є людина з аналогічною валізою", – каже військовий експерт.

Жданов наголосив, що у СРСР і тепер у Росії цю валізу носять показово під час поїздок очільників країни закордон.

За його словами, особливо любив похвалитися ядерною валізкою під час міжнародних візитів експрезидент РФ Борис Єльцин. Це було пов'язано з подіями у Косово.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу тактичного ядерного удару РФ по Україні.

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