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Чи є життя після смерті: вчений-фізик пояснив це з наукової точки зору

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Чи є життя після смерті: вчений-фізик пояснив це з наукової точки зору

Чи є життя після смерті - відповідь вченого / Фото: pixabay.com

Фізик заявив, що після смерті не існує більше способів життя в світі.

Позаштатний професор Інституту Санта-Фе та професор натурфілософії в Університеті Джона Гопкінса Шон Керролл відповів на запитання, чи є життя після смерті з наукової точки зору. Він вважає, що це неможливо. 

Про це пише dailymail.co.uk. 

Фізик-теоретик Шон Керолл заявив, що "закони фізики, які лежать в основі повсякденного життя, є повністю зрозумілими".

Він зазначив, що після того, як людина помирає фізично, не існує матеріального розуміння того, як можна продовжувати жити в іншому світі.

"Це тому, що не існує частинок і сил, які могли б утримувати інформацію у вашому мозку після смерті. Не існує способу, щоб знання про те, ким ви були до смерті, збереглися після того, як хімічна реакція, яка визначає ваше життя, завершиться. І я говорю насправді не про якийсь позаматеріальний дух, який якимось чином залишався б вами навіть після того, як ваше тіло перестало існувати - це несумісне з законами фізики", - вважає вчений. 

Керролл додав, що немає необхідності вивчати це питання глибше, оскільки воно за своєю суттю несумісне з нашою теорією про те, як відбувається життя на фізичному рівні.

Пояснюючи далі, він сказав: "Ви - це сукупність атомів, які підкоряються законам природи: ви не фізичний м'ясний мішок, яким керує маленький згусток духовної енергії".

Нагадаємо, Тіна Хайнс з Арізони, що у США, яка у лютому 2018 року померла на 27 хвилин, розповіла про свої враження. Жінка каже, що вона відчула спокій та побачила неймовірне сяйво й Ісуса з простягненими руками.

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Дата публікації
Перегляди
1382
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