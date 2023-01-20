Чи є зв'язок між наданням Україні танків Abrams від США та Leopard від ФРН: голова Пентагону відповів

Для успішної контрнаступальної операції Україна повинна мати не лише людський ресурс, а й військовий, наголосив Міллі

Голова Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що немає жодного зв'язку між наданням танків Abrams від США та Leopard від Німеччини. Він підкреслив, що це "незалежні рішення".

Про це він говорив на пресконференції за підсумками саміту у форматі "Рамштайн".

"Так, немає якогось зв’язку між наданням Abrams та Leopard. Це є незалежні рішення. Але, коли ми говоримо про надання Україні військову допомогу, ми завжди в рамках Пентагону намагаємося знайти шляхи, яким чином надавати необхідну кількість озброєння Україні, щоб вона досягала певних успіхів. На цьому ми зосереджуємо максимум наших зусиль і концентруватимемося в майбутньому", - сказав очільник Пентагону.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що для успішної контрнаступальної операції Україна повинна мати не лише людський ресурс, а й військовий. Тобто, як пояснив Міллі, українці мають правильно користуватися отриманим обладнанням.

"Тому ми бачимо, що за такий короткий проміжок часу, навчання, які проходять українські військові, вони вже засвоюють відповідних навичок щодо тої чи іншої техніки. Справді, дуже багато військових ще мають пройти таке навчання. Я впевнений, що це можна зробити. Так, буде важко, без сумніву. Але ми побачимо, що буде в майбутньому. Українські військові наразі вже провели принаймні дві дуже важливі контрнаступальні операції. Йдеться про звільнення Херсона та Харкова. Тому ми також зараз розуміємо, що надається спершу обладнання, тоді навчається персонал, а тоді це ефективно використовується на полі бою", - наголосив американський генерал.

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Блокування постачання танків Leopard: що відомо

Напередлодні у Бундестазі партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2. Голосування провалилося через фракції правлячої коаліції: соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

Американське інформаційне агентство CNN пише, що перед початком "Рамштайну" очільник Пентагону Ллойд Остін мав переговор з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Втім, вони не змогли домовитися про передавання ЗСУ танків.

Після засідання "Рамштайну" міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що за підсумками зустрічі Німеччина наразі не готова надати Україні танки Leopard.

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