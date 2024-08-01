Чи є зв'язок між обміном ув'язненими та переговорами щодо України – США відповіли

Салліван заявив, що не бачать зв’язку між сьогоднішній обміном і ситуацією в Україні.

Угода між Росією і Заходом щодо обміну ув'язненими не має відношення чи впливу на війну в Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Саллівана запитали, чи можуть переговори щодо обміну між РФ і Заходом закласти підґрунтя для дипломатичних зусиль у вирішенні війни в Україні.

"На нашу думку, ці два аспекти є окремими напрямками. Один із них – це практичне питання здійснення цього обміну. Інший – набагато складніше питання. Його мають вирішувати українці, а США будуть консультуватись зі своїми партнерами, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові до такого дипломатичного кроку", – сказав радник Байдена.

Раніше Джейк Салліван підтвердив, що Олексія Навального також планували обміняти в межах угоди з Росією.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

CNN розповів про роль Камали Гарріс і ЦРУ в обміні в'язнів.

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