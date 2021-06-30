Чи захищає вакцина Moderna від COVID-штаму "Дельта": відповідь розробників

Чи захищає вакцина Moderna від COVID-штаму "Дельта": відповідь розробників

Рівень нейтралізувальних антитіл проти вірусу "Дельта" знижений в 2,1 рази.

Вакцина від COVID-19, розроблена американською біотехнологічною компанією Moderna, виробляє захисні антитіла проти нового штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.

Відповідну заяву корпорація оприлюднила у вівторок, 29 червня, повідомляє Bloomberg.

"Дослідники Moderna перевірили зразки крові восьми осіб на наявність антитіл проти версій спайк-білка з різних варіантів коронавірусу, зокрема "Дельти", - розповіли в компанії. - Вакцина виробляє нейтралізувальні титри проти всіх протестованих варіантів".

Водночас рівень нейтралізувальних антитіл проти вірусу "Дельта" виявився зниженим в 2,1 рази порівняно з кількостю, продукованою проти основної версії вірусу з Уханя.

Рівні антитіл також були знижені в 4,2 рази проти штаму з Нігерії, і у 8 разів проти нового варіанту з Анголи "A.VOI.V2".

"Попри зниження рівня нейтралізувальних антитіл, вважається, що він досить високий, щоб запобігти захворюванню, оскільки вакцина з інформаційної РНК викликає сильну імунну реакцію", - зазначається у матеріалі.

Як повідомляла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, штам "Дельта" вдвічі заразніший за "уханський", який з'явився та розповсюджувався у Китаї.

Очільник ВООЗ визнав "Дельту", яка дісталася вже щонайменше до 85 країн, найбільш заразним з усіх COVID-штамів.

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