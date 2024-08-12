Чи законно Україна застосовує німецьку зброю на Курщині: в Бундесвері вказали на важливий нюанс

Речник Міноборони ФРН сказав, що Україна зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на свій розсуд. А використання далекобійної зброї – інше, політичне питання, проте у Курській області про таке не йдеться.

Про це заявив речник Міноборони ФРН Арно Коллац під час брифінгу 12 серпня, передає "Укрінформ".

За словами Коллаца, зброя, яку надана Німеччина Україні, від моменту її передавання стає власністю української сторони, тож може бути використана нею так, як Київ вважає за потрібне та правильне.

"Для Міноборони не стоїть питання законності дій на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора", – зауважив Коллац.

Отже, за його словами, це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером.

Він наголосив, що після того, як зброю з Німеччини передали в розпорядження України, вона вже належить Україні.

"Це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", – заявив офіцер.

Водночас Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї – інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер своєю чергою сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві щодо, як він сказав, специфічних збройних систем, які використовує Україна.

Утім, заступник речника не дав оцінку операції на Курщині, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється. Він зауважив, що з місця подій надходять "суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини".

"Це дуже таємна операція, підготовлена без зворотнього зв’язку", – додав він.

У Німеччині зазначили, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано.

Тим часом прем'єр Саксонії вважає, що треба сідати за стіл переговорів. Міхаель Кречмер закликав скоротити постачання зброї Україні та завив про необхідність дипломатичного вирішення війни.

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