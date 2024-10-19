Чи запросять Україну до НАТО: глава МЗС Франції зробив обнадійливу заяву

Франція підтримує ініціативу Зеленського щодо негайного запрошення України до НАТО з остаточним вступом пізніше.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва в суботу, 19 жовтня, заявив, що його країна "відкрита до ідеї негайного запрошення України до НАТО".

Про це пише Reuters.

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"Щодо запрошення України вступити до НАТО, ми відкриті для цього, і це предмет обговорення з нашими партнерами", – сказав французький міністр.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Барро заявив, що участь північнокорейських військових у війні Росії проти України призведе до нової ескалації у війні. Ба більше, такі дії Москви та Пхеньяна можу розширити конфлікт на територію Азії.

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