Чи застосує Путін ядерну зброю: колишній посол США в РФ оцінив загрозу

Салліван визнав, що Путін уже чинив ірраціонально, тому від нього можна чекати на нього завгодно.

Колишній посол США у Росії Джон Салліван вважає застосування Росією ядерної зброї вкрай малоймовірним.

Про це заявив в інтерв'ю Washington Post, передає ВВС.

"Думаю, що вкрай малоймовірно, що Путін застосує якусь ядерну зброю в Україні, а тим більше проти когось із союзників США по НАТО. Чому я так говорю? Тому що я вважаю, що це буде ірраціонально: це не покращить становище Путіна ні в контексті "спеціальної військової операції", ні в сенсі підтримки з боку країн, на які він покладається, насамперед Китаю", – вважає дипломат.

Салліван послався на статтю до Financial Times про те, що глава Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви в березні особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї.

Водночас Салліван визнав, що хоча застосування ядерної зброї було б ірраціональним, Путін уже чинив ірраціонально. Головний приклад цього – вторгнення в Україну.

Раніше білоруський доброволець припустив, що Путін може застосувати ядерку з Білорусі та звинуватить у цьому Лукашенка з Пригожиним.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним ядерної зброї реальна.

5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху падає.

Однак 6 липня на даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. Також на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда.

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