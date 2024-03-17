Чи застосує Вашингтон ленд-ліз для України: британський полковник розповів про настрої в США

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що у Білому домі все ще існує невизначеність щодо того, як ефективно протистояти Росії, не провокуючи ядерну відповідь.

Стурбованість щодо ядерної зброї, якою лякає очільник Кремля Путін, є важливим фактором, що формує підхід США до військової підтримки України.

Про це Глен Грант сказав під час інтерв'ю на телеканалі "Еспресо".

Щодо Конгресу, за словами полковника, та його політичного ландшафту, то він відображає наслідки впливу Росії протягом останніх двох десятиліть. І Дональд Трамп - кандидат в президенти - є відповіддю на це.

"Трамп настільки сильний у Республіканській партії, що, здається, багато хто з його прибічників просто не будуть робити нічого проти нього, що б він собі не задумав", - сказав полковник.

Грант назвав дві великі проблеми щодо підтримки України.

"Зараз Білий дім все ще зберігає можливість запроваджувати подальші санкції, і він цілком може це зробити. Лише минулого тижня вони виявили додаткові 300 млн доларів, які було заощаджено в рамках інших контрактів. Однак я не передбачаю, що США якось відійдуть від своїх нинішніх дій. Цілком ймовірно, що вони продовжуватимуть робити все те ж, намагаючись отримати додаткове фінансування і ресурси. Малоймовірно, що вони розгорнуть свої війська в Україні, якщо тільки Путін безпосередньо не нападе на НАТО. Це для мене здається очевидним", - пояснив він.

Щодо Європи, то за словами полковника, французький президент Еммануель Макрон намагається позиціонувати себе як провідного лідера. Він чинить значний тиск на інших щодо підтримки України, що є позитивним моментом, оскільки хтось давно повинен вжити таких заходів.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц має тенденцію голосно говорити, але без особливих наслідків, тоді як дії Макрона в минулому також не завжди відповідали його риториці.

"Тож треба почекати і подивитися, чи переростуть його нещодавні заяви в конкретні дії. Щодо Британії, то, незважаючи на брак військових ресурсів, вона все ще володіє значними фінансовими можливостями. Нещодавно міністр закордонних справ Кемерон відвідав Німеччину, щоб домовитися про купівлю ракет дальнього радіусу дії. Бачимо, що Британія залишається активною і прагне відігравати провідну роль у поточних зусиллях. Однак майбутнє залишається невизначеним. Незважаючи на багато розмов, не відбулося значних позитивних дій, які б вплинули на лінію фронту, за винятком закупівлі Чехією боєприпасів. Тому наразі ми перебуваємо в періоді невизначеності", - розповів ексепрт.

Він додав, що під час війни існує ймовірність розгортання іноземних військ на території України, особливо коли йдеться про військовий вишкіл українських бійців.

"Збройні Сили України гостро потребують підтримки в підготовці солдатів всередині країни. Щоразу, коли їм доводиться розгортати війська деінде, вони втрачають дорогоцінний час на транспортування та організацію - час, який зараз має вирішальне значення. Отже, так, війська партнерів потенційно можуть прийти в Україну", - вважає полковник.

Також, за його словами, є значна потреба в європейських штабних офіцерах, які допоможуть Генеральному штабу в плануванні та організації.

"Саме європейських, адже я вважаю, що їхня культура і концепції більш близькі до української, ніж до прикладу американські, і європейці, ймовірно, краще розуміють діяльність Генерального штабу України. Однак у довгостроковій перспективі важко передбачити можливість введення військ в Україну. Щодо короткострокової перспективи, нам доведеться чекати і спостерігати за діями Франції. Залишається невизначеним, чи будуть їхні дії лише розмовами, чи реальною реалізацією", - додав він.

Раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що президент РФ Володимир Путін боїться війни з НАТО, хоча і намагається залякати західні суспільства. Так він прагне стримати їхні дії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.