Чи збережуть США санкції проти Росії: Трамп дав відповідь

На думку Дональда Трампа, у випадку з РФ тарифи більш ефективні, ніж санкції.
Президент США Доналд Трамп повідомив, чи збережете він санкції проти Росії, поки вона не укладе угоду про мир.
Про це Дональд Трамп сказав у розмові з журналістами, передає кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
На думку президента США, у випадку з РФ тарифи більш ефективні, ніж санкції.
"Санкції чи тарифи. Думаю, слово “тарифи” значно краще, адже вони зміцнюють долар. Тарифи – більш ефективні", – резюмував Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп призупинив на три місяці усі програми допомоги США іноземним державам.
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