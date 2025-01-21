Чи збережуть США санкції проти Росії: Трамп дав відповідь

На думку Дональда Трампа, у випадку з РФ тарифи більш ефективні, ніж санкції.

Президент США Доналд Трамп повідомив, чи збережете він санкції проти Росії, поки вона не укладе угоду про мир.

Про це Дональд Трамп сказав у розмові з журналістами, передає кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

На думку президента США, у випадку з РФ тарифи більш ефективні, ніж санкції.

"Санкції чи тарифи. Думаю, слово “тарифи” значно краще, адже вони зміцнюють долар. Тарифи – більш ефективні", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп призупинив на три місяці усі програми допомоги США іноземним державам.

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