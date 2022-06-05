Чи збирається Лукашенко вторгнутися до України: білоруський військово-політичний оглядач дав відповідь

Сьогодні масштабне вторгнення на територію України з боку Білорусі є дуже малоймовірним. Це було б можливо, якби Росія отримала успіх на півдні України, однак наразі таких успіхів армія РФ не має.

Білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядко розповідає, що раніше на південному напрямку Білорусі особливих навчань не було, проте тепер там створюється так зване Південне оперативне командування. Лебядко підкреслює, що це не нова ідея – їй не менше двох років, утім, з осені минулого року її реалізація активізувалася.

Про це військово-політичний оглядач розповів "Європейській правді".

"Виходячи з картини світу військово-політичного керівництва Білорусі, це може бути підготовкою оборони до можливого вторгнення України. Я все більше доходжу висновку, що заяви білоруської влади про реальність загрози вторгнення України – це не просто пропаганда для бабусь, а що вони справді живуть у цій картині світу", - каже Лебядко.

За його словами, вкрай малоймовірно, що Білорусь зможе піти на масштабне вторгнення, як це робили росіяни – батальйонно-тактичними групами. Мовляв, це неможливо без залучення військовослужбовців строкової служби. А це і проблеми з професіоналізмом, і додаткова напруженість усередині країни.

Також читайте Лукашенко може використати проти Путіна народне ополчення - експерт

"Все, що теоретично могла б спрямувати Білорусь – це сили спеціальних операцій, де є дві спеціально підготовлені офіцерські роти, можливо, щось ще можна виділити. Цього достатньо для проведення якоїсь розвідки або диверсії – але не більше. Або Білорусь може допомогти у проведенні поліцейської операції в захоплених російськими силами містах", - припускає експерт.

Він переконаний, що зараз ймовірність участі білоруських військ можлива лише за сценарію, коли Росія досягне успіху на північних напрямках.

"Умовно кажучи, якщо РФ займе південь України, вибудує лінію оборони і зможе знову перекинути сили на північний напрямок, де зуміє досягти успіху – лише в такому випадку участь білоруської армії буде можливою. Наразі такий сценарій виглядає дуже малоймовірним", - зазначив експерт.

Лебядко каже, що техніку, зокрема С-400 та "Іскандери", білоруси просто привезли та залишили – зараз вона не має жодного озвученого правового статусу.

"Проте заяви про продаж цієї техніки викликають сумніви. Річ у тім, що для Путіна вигідніше серйозне озброєння тримати у Білорусі під своїм контролем", - пояснює оглядач.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився 26 травня негайно створити оперативне командування збройних сил країни на українському напрямку. Лукашенко заявив, що на Білорусь начебто чинитиметься тиск через Польщу, Литву та Латвію та навіть допустив війну.

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів чи має Україна план дій у разі вступу у війну Білорусі, де Лукашенко наразі створює нове південне оперативне командування.

Читайте також: