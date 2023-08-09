Чи живий Пригожин: ексрозвідник КДБ розповів про долю засновника ПВК "Вагнер"

Від часу заколоту не було жодного відео із Пригожиним, яке могли би підтвердити, що він живий.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин або арештований, або ліквідований.

Про це розповів 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Він пояснив, що від часу заколоту у РФ не було жодного відео із Пригожиним, яке могли би підтвердити, що він живий, а усі так звані докази його появи на публіці легко могли бути сфабриковані.

"Починаючи з принизливого фото Пригожина у спідньому, датованого 12 червня, а не 12 липня, як дехто намагався переконати, завершуючи відео, де говорить людина із голосом, схожим на голос Пригожина. Це відео абсолютно очевидно зробили у Кремлі: воно записане вночі, ми не бачимо особу спікера, а багато хто відзначає, що тональність голосу у того, хто балакає, вища, ніж голос керівника вагнерівців", – пояснив він.

Як повідомляли раніше, Пригожин використовує Білорусь для перепідготовки "вагнерівців".

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