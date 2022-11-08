Чи зміниться ставлення США до України після виборів до Конгресу: аналітик пояснив

Очікувати на якусь глобальну зміну політики в США в контексті України - не варто. Зменшення допомоги для нашої держави - це радикальні погляди депутатів, які підтримують Трампа.
Після виборів до Конгресу США ставлення до України змінитися не повинно. Глобальна політика в США не зміниться.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів експерт із соціально-політичних питань, політолог та аналітик Максим Джигун.
“65% американців підтримують продовження надання допомоги Україні: йдеться про економічну, гуманітарну та військову допомогу. Якими б не були передвиборчі лозунги та агітація окремих партій, вони вимушені виходити з контексту настроїв суспільства. Навіть серед демократів є окремі представники, які кажуть, що не потрібно зосереджуватися на Україні. На щастя, це не впливає на глобальний напрямок політики. В будь-якому разі у Байдена залишається “ленд-ліз”, який він може реалізовувати буз участі Конгресу”, - наголосив Максим Джигун.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують "жахливі два роки".
Читайте також:
- Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони - Sky News
- Жданов розповів про можливості України щодо боротьби з балістичними ракетами
- Окупанти завдали удару по Краматорську: поранений 8-річний хлопчик