Чи зможе конфлікт у Сирії відволікти сили РФ від війни в Україні: пояснення аналітиків

Російська Федерація евакуює військово-морські активи зі своєї бази в сирійській Тартусі. Це може означати, що Москва не має наміру відправляти значні підкріплення для підтримки режиму Башара Асада в Сирії в найближчому майбутньому.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що раніше OSINT-аналітик MT Anderson заявив, що, згідно із супутниковими знімками, РФ вивела зі своєї бази в Тартусі фактично всі судна, які там перебували.

"Росія не може перекинути ці судна у свої чорноморські порти через позицію Туреччини. Тому вона, найімовірніше, перекине їх до своїх баз на північному заході Росії та до Калінінградської області", - наголошують в ISW.

Американські фахівці зауважують, що раніше українське Головне управління військової розвідки повідомило, що Кремль перекинув до Сирії частину Африканського корпусу.

Якщо ці повідомлення правдиві, зауважують в ISW, то вони вказують на те, що військове командування Росії уникає перекидання регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру військових дій в Україні до Сирії.

"Евакуація Росією Тартуса і повідомлення про розгортання сил Африканського корпусу в Сирії свідчать про те, що Росія занепокоєна тим, що сили сирійської опозиції можуть просунутися на південь до Хами та загрожувати базі в Тартусі, але російське військове командування не буде в найближчому майбутньому спрямовувати до Сирії значні підкріплення, щоб запобігти таким просуванням", - вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомлялося, Кремль надсилає до Сирії найманців ПВК. ГУР України зазначає, що особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил – захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.