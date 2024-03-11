Чи зможе РФ відновити свої втрати Чорноморського флоту: у ВМС дали відповідь

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, досить багато пошкодили.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, чи зможе РФ відновити свої втрати.

Він зазначив, що вийти із акваторії Чорного моря росіяни не можуть собі дозволити, тому що в них є там узбережжя в Чорному та Азовському морях.

"Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція. Водночас росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту обмеженою кількістю кораблів, тому що сполучення із Азово-Чорноморським районом у Росії є", – пояснив речник ВМС.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 березня, Росія втратила 26 кораблів та катерів від початку повномасштабного вторгнення.

Військовий флот України за чисельністю та технічною складовою значно поступається флоту РФ, однак російські кораблі більше не панують у морі. Скільки кораблів вже втратила РФ - читайте у новині.

Читайте також: