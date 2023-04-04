Чи зможе Трамп зможе взяти участь у виборах президента США, якщо його засудять: відповідь WP

Сам Трамп разом із соратники прагне позиціонувати судовий процес як політизоване "полювання на відьом".

Колишній очільник Білого дому Дональд Трамп став першим експрезидентом США, якому було пред'явлено звинувачення. Обвинувальний акт залишається закритим, тому конкретне звинувачення не оприлюднено.

Видання The Washington Post розбиралося, чи стане кримінальне звинувачення перепоною для 76-річного політика у його намірах знову стати президентом.

Злочин, у якому звинувачують Трампа, карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.За словами журналістів, навіть якщо політика визнають винним, це не обов’язково означає, що він проведе певний час у в’язниці.

Навіть обвинувальний вердикт не позбавить Трампа права балотуватися у президенти і повернутися до Білого дому.

Як вплине судовий процес на передвиборну кампанію Трампа

Практичний вплив кримінальної справи на його президентську компанію — чи допоможе це чи зашкодить його шансам знову потрапити в Білий дім — залежить від того, кого з експертів запитувати.

Деякі з його радників сказали у коментарі WР сказали, що це сприятливий фактор для Трампа: він знову в центрі уваги як домінуюча фігура в Республіканські партії. На їхню думку, судовий процес дасть можливість ще більше популяризувати колишнього президента, а також підвищити його рейтинги.

Але інші говорять про "підводні камені": мовляв радники і консультанти Трампа не розробили матеріально-технічну базу для одночасного балотування в президенти та зіткнення з кримінальним судом. Політконсультанти відокремлені від юридичної команди Трампа. І вони не завжди діють узгоджено. А одіозний політик не завжди прислухається до порад обох команд.

Сам Трамп разом із соратники прагне позиціонувати судовий процес як політизоване "полювання на відьом".

Нагадаємо, що Окружний суд Манхеттена штату Нью-Йорк арештував 45-го президента США Дональда Трампа. Після арешту на Трампа не одягнуть наручники, але він залишатиметься під постійним наглядом правоохоронних органів.

Трамп фігурує у скандалі із порноакторкою Стормі Деніелс, з якою нібито мав роман. Юрист політика нібито заплатив порноакторці $130 тис. за мовчання. Ці гроші були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Також його звинуватили також у тому, що політик не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Йдеться про суму близько 291 тис. доларів.